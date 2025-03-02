Mutasavvıf, müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi’nin vefatının 300’üncü yıldönümü vesilesiyle düzenlenen panel ve "Bursevi’nin Kaleminden" hat sergisi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde açıldı.

Bursa’nın manevi mimarlarından biri olarak gösterilen İsmail Hakkı Bursevi, vefatının 300’üncü yılında çeşitli etkinliklerle yad ediliyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleşen Vefatının 300. Yılında İsmail Hakkı Bursevi Paneli’ne Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Prof. Dr. Süleyman Derin, Prof. Dr. Ali Namlı, Doç. Dr. Murat Yurtsever konuşmacı olarak katıldı. Bursevi’nin eserlerinden oluşan sergide, İsmail Hakkı Bursevi’nin kaleminden çıkan ve hüsnühat sanatının nadide örnekleri arasında gösterilen çalışmalar yer alıyor.

Etkinlik, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Merkezi, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Yıldırım Belediyesi ve İsmail Hakkı Bursevi Platformu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Bursevi’nin kaleminden süzülen hakikatleri yeniden hatırladıklarını, onun hikmet dolu mirasını bir kez daha yad ettiklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ev sahipliği yaptığını belirterek "İstanbul’u fetheden akıl Bursa’da inşa edilmiştir. Osmanlı, sadece şehirler değil, gönüller inşa etmiştir. Emir Sultan’dan Somuncu Baba’ya, Aziz Mahmud Hüdayi’den İsmail Hakkı Bursevi’ye kadar birçok isim, bu gönül inşasının birer örnekleridir. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak geçmişten aldığımız ilhamla hem şehrimizi hem gönülleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bu etkinlik de bunun en güzel ifadelerinden birisidir" diye konuştu.

İsmail Hakkı Bursevi’nin eserlerin basılması ve bu eserlere yönelişin olmasının bu bilgilere birkaç koldan ulaşılmasını sağlayacağını kaydeden Moderatör Prof. Dr. Mustafa Tahralı, programın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Derin, "Bursalı İsmail Hakkı olmak hayatı Rabbani ilhamlarla okumak, ilahi varidat ve vakıat ile yazmak demektir. Bursalı İsmail Hakkı demek birleşen yollar demektir. Çünkü O hem coğrafi yolların birleşme noktası hem de ilmi ve fikri yolların kavuşma noktasıdır. Nitekim Balkanlardan İstanbul ve Bursa’ya ulaşan coğrafi yollar ona ulaşmaktadır. İrfan geleneğinin en büyük temsilcileri sayılan Konevi, İbn-i Arabi, Mevlana’yı gönül ilmeğinden geçirerek çağına ve çağından sonraki insanlara ulaştıran noktadır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ruhu’l Beyan tefsiri ve diğer eserlerinde modern psikolojiye yol gösterecek çok güzel şerhleri ve tefsirleri var. Çok kırılımlı bir alim, sufi bir zat ile karşı karşıyayız. Allah kendisinden istifadeyi hepimize nasip eylesin" dedi.

İsmail Hakkı Bursevi’nin son 40 yılını geçirdiği dergahının, mescidinin, çilehanesinin ve ilim muhitinin bulunduğu Bursa’dan, Bursevi’nin selamını getirdiklerini ifade eden Platform Başkanı Doç. Dr. Murat Yurtsever, Bursevi’nin çok yönlü bir şahsiyet olduğunun altını çizerek "Bursevi öncelikle bir Allah dostu. Aynı zamanda bir alim, arif, müellif ve mütefekkir. Bursevi’nin daha çok bilinmesi, sevilmesi ve tanınması için bu platformu kurduk. Çok sayıda kurum ve kişi bizlere destek verdi, hepsine teşekkür ediyoruz" sözlerini kaydetti.

Bursevi’nin çok yönlü bir insan olduğunu kaydeden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Namlı, Allah ile yakınlık kurmanız lazım. Zamanı ve mekânı aşan eserler ortaya koymanız lazım. İnsan yetiştirmeniz lazım. Bursevi’de bunların hepsi var. İsmail Hakkı Bursevi, Üsküdar’da 3 yıl kadar kalıyor. Üsküdar’da yazdığı eserlerde Üsküdari diye kullanılıyor. Bulunduğu yerlerde insanları tasavvufi anlamda derviş yetiştiriyor ve camilerde halka yönelik irşat faaliyetleri yapıyor. Muallimlik yapıyor, 120’den fazla eser yazıyor. O, Bursa’yla sınırlandırılamayacak kadar büyük alim, mutasavvıf ve hattattır. Bursevi bereketli, velut bir zattır ve farklı mekanlarda anılması onun büyüklüğünün bir göstergesidir" dedi.

Programa, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Müftüsü İbrahim Yavuz ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün katıldı.