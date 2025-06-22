Muş’ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı. Adaylar, kimlik kontrolleri ve güvenlik aramalarının ardından salonlara alındı. Veliler ise okul çevrelerinde çocuklar ederek bekleyişlerini sürdürdü.

AYT oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltilecek. Sınav süresi 180 dakika olacak. YKS’nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak.

Öte yandan Türkiye Kızılay Derneği Muş Şubesi, sınav merkezi önlerinde bekleyen öğrenci yakınları ve vatandaşlara çay, çorba ve su ikramında bulundu. Kızılay ekiplerinin ikram aracı sabah saatlerinde okul önlerinde hazır beklerken, yapılan hizmet velilerden takdir topladı.