Muş’ta iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, 55 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırdı. Kentte 55 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların bir an önce açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Araçları ile köy yolunda mahsur kalan bir aileye il özel idaresi ekipleri yetişti. Aile, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak ekiplerin aracı ile köye ulaştırıldı. Aile fertleri ekiplere teşekkür etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Muş genelinde nisan ayında kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köylerine giderken Üçevler grup köy yolunda mahsur kalan aile, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Ailenin aracı araziye uygun olmadığı için ekiplerimizce aile köye ulaştırıldı" dedi.