Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kar mesaisi kaldığı yerden devam ediyor.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde de ilkbahar beklenirken kış yeniden yaşanıyor. Özellikle iç kesimlerde yoğun şekilde yağan kar ilçeyi beyaza bürürken Akdağmadeni Belediyesi personeli de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri ile kar temizleyen ekipler trafikte ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için sahada çalışıyor. Belediye yetkilileri yazlık lastiği olan sürücüleri de dikkatli olması hususunda uyarıyor.