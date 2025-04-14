Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kar mesaisi kaldığı yerden devam ediyor.

Jandarma ekipleri kan bağışı yaptı Jandarma ekipleri kan bağışı yaptı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde de ilkbahar beklenirken kış yeniden yaşanıyor. Özellikle iç kesimlerde yoğun şekilde yağan kar ilçeyi beyaza bürürken Akdağmadeni Belediyesi personeli de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri ile kar temizleyen ekipler trafikte ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için sahada çalışıyor. Belediye yetkilileri yazlık lastiği olan sürücüleri de dikkatli olması hususunda uyarıyor.

Kaynak: İHA