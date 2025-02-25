Muş’ta ilkokul 4. sınıf öğrencisi, teneffüste okul bahçesinde oynarken çatından düşen buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu’nda meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici, teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada 4 katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düştü. Durumu fark eden öğretmenler ve okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekici, burada yapılan ilk tedavisinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır’a sevk edildi.

Olay okulun güvenlik kamerasına da yansırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.