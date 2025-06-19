Muşlu çiftçiler, ot biçme sezonunun gelmesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren arazide mesai yapmaya başladı.

Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı kentte çiftçiler, yaz sıcağına rağmen hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan üreticiler, traktör yardımıyla biçtikleri otları daha sonra patoz yardımı ile saman haline getirerek kışa hazırlıyor.

Merkeze bağlı Karabey köyünde çiftçilik yapan Mevlüt Uslu, bu yıl kentte yağışların mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, verimin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu ifade etti. Uslu, "Ot biçme sezonumuz başladı. Sabah saat 06.00’da gelip akşam 19.00’a kadar tarlada çalışıyoruz. Eskiden buralar hep tırpanla biçiliyordu, ama artık traktör kullanıyoruz, bu da bizim için daha rahat oluyor. Şu an tırpancı bulmak çok zorlaştı, zaten pek ihtiyaç da kalmadı. Otu traktörle biçip, ardından patoz yardımıyla saman haline getiriyoruz. Bu otları kışın hayvanlarımıza vermek için biçiyoruz, yani kış hazırlığı yapıyoruz. Hayvanı olan otunu istifliyor, hayvanı olmayan ise biçtiğini satıyor. Gelirimiz de bundan ibaret. Ot zamanında biçilmeli, yoksa verimi düşüyor. Muş Ovası’nda şu anda yapımı devam eden sulama projesi tamamlandığında, bizim arazilerimiz de suya kavuşacak inşallah. O zaman daha fazla tarım yapabileceğiz" dedi.

Traktörü ile köylünün otunu biçerek geçimini sağlayan Hasan Bozkurt, "Ot sezonunda traktörle ot biçerek geçimimi sağlıyorum. İlk olarak sezon başladığında kendi köyümün otunu biçiyorum burayı tamamladıktan sonra Bingöl’ün Karlıova ilçesine gidiyoruz orada ot biçiyoruz" şeklinde konuştu.