Muş’ta, 699 okulda eğitim gören 104 bin 927 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 2071 Melikşah İlkokulu’nda karne dağıtım programı düzenledi. Kent genelindeki 699 okulda eğitim gören 104 bin 927 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Program kapsamında Muş Valisi Avni Çakır da sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti. Karne sevincine ortak olan Vali Çakır, öğrencilere yaz tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Çocuklara bol bol kitap okumalarını öneren Vali Çakır, başarılarından dolayı onları tebrik etti.

Programda bir konuşma yapan Vali Çakır, "İlimiz genelinde 699 okulumuzda 104 bin 927 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşadı. Muş her bakımdan günün şartlarıyla dizayn edilmiş okullarıyla, spor tesisleriyle, öğretmen sayısı anlamdaki yeterliliğiyle eğitim ve öğretimde çok güçlü bir il olduk. Bu anlamda dolu bu yıl geçirdik. İnşallah LGS sınavında ve bu hafta olacak olan YKS sınavında da çocuklarımızın da güzel haberleriyle, başarılarıyla bu konudaki iyileşme sürecimizi sizlerle gururla da paylaşmış olacağız. Muş’ta tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çocuklarımızı yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için tüm bilimlerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı sadece sınıflarda değil sınıf dışındaki sosyal etkinliklerinde özellikle sportif faaliyetlerde yoğun bir şekilde yer alması için de çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda da ilimiz çok ciddi bir ivme yakaladı. Sportif başarılarıyla sadece bölgemizde değil ülkemiz genelinde ismini de güçlü bir şekilde duyurmaya başladı. Dolayısıyla Muş olarak milli eğitimde çok ciddi bir ivmemiz var. Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı tebrik ediyorum" dedi

Törene, Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve Şube Müdürü Nedim Öner katıldı.