Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın büyük önem verdiği altyapı yatırımları konusunda MUSKİ ekibi işleri sıkı tutuyor. Özellikle kurumun en üst yöneticileri sürekli saha denetimleri gerçekleştirerek çalışmaları yerinde inceliyor. MUSKİ ekipleri Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve şube müdürleri düzeyinde sürekli olarak saha ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Pazar günü MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ve beraberindeki yöneticiler Bodrum’da, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali ve bürokratlar Datça’da devam eden çalışmaları inceledi.

Genel Müdür Şengül, Bodrum Torba’da başlayan yenileme çalışmaları inceledi

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Bodrum’un arızalı içme suyu hatlarında çalışmaların başladığı Torba Kavşağında incelemelerde bulundu. Şengül devam eden projenin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi alırken çalışmaların hiçbir aksaklığa mahal vermeden en hızlı şekilde bitirilmesine yönelik uyarılarda bulundu.

Genel Müdür Yılmaz Şengül’ün yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali’de Datça’da incelemelerde bulundu. Kali Cumalı ve Yazı Mahallelerine ilave içme suyu sağlayacak olan ve Betçe Yarımadası’nın su sıkıntısını ortadan kaldıracak 3. Etap çalışmaları inceledi. Kazı işlemleri tamamlanan bağlantı çalışmalarının yapıldığı projenin en kısa sürede hizmete sunulup vatandaşlara kesintisiz su sağlanması amaçlanıyor.