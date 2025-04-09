Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, Kırgız Cumhuriyeti’nin Antalya Başkonsolosu Sayın Rustam Kozhonov’u makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması ve ortak projelere imza atılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle inşaat, ticaret, sanayi ve turizm alanlarında iş birliği olanaklarının masaya yatırıldığı görüşmede, karşılıklı yatırım fırsatları değerlendirildi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Yusuf Akgül, "Kırgızistan, sahip olduğu potansiyel ve güvenilir iş ortamı ile yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. MÜSİAD Antalya olarak, Kırgız iş dünyasıyla güçlü bir bağ kurmak ve iki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ilişkiler tesis etmek istiyoruz. Dernek olarak, üyelerimizin yurtdışı açılımlarına katkı sunmak adına Kırgızistan ile her alanda iş birliğine açığız" ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Kozhonov da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırgızistan’ın Türk yatırımcılara her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti. Görüşme sonunda taraflar, ortak girişimler ve ekonomik projeler çerçevesinde iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.