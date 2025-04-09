Kepez Belediyesi, iş arayan ve staj yapmak isteyenleri alanında lider 60’dan fazla firma ile "Kariyer ve İstihdam Günleri" etkinliğinde buluşturdu. Program açılışında konuşan Başkan Mesut Kocagöz, "Üretmeyen şehir gelişemez, gencine yol açmayan yönetim geleceğe yürüyemez. Biz yürümeye değil, koşmaya geldik. Kepez’i bir istihdam üssü, bir fırsatlar şehri yapmak için buradayız" dedi.

Kepez’in Kariyer ve İstihdam Günleri, yoğun ilgiyle kapılarını açtı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek etkinlik, iş arayanlar ve staj yapmak isteyenleri alanında lider 60’dan fazla firmayla bir araya getirdi. 9-10 Nisan tarihlerinde düzenlenen Kariyer ve İstihdam Günleri, Mimar Sinan Akademi Dans Topluluğu’nun canlı performansıyla başladı. Açılışta konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Antalya’nın geleceğini birlikte inşa etmek için çok anlamlı bir buluşmaya imza atıyoruz" dedi.

Kariyer ve İstihdam Günleri’nin, sadece bir fuar değil; bir vizyonun, bir umudun ve kararlılığın eseri olduğuna değinen Başkan Kocagöz, "Göreve gelirken bir söz verdik: Bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Kimse hayallerinden, yeteneklerinden, emeğinden vazgeçmek zorunda kalmayacak. Çünkü biz Kepez’de sadece yolları, parkları, binaları değil; insan hayatını, gençlerin umudunu, ailelerin geleceğini inşa ediyoruz. Bugün burada 60’tan fazla firma, iş arayan kardeşlerimizle buluşuyor. Bir masa, bir başvuru formu değil bu. Bu; belki bir hayatın, bir ailenin değiştiği, bir geleceğin başladığı an demek. Ve biz bu anlara vesile olabiliyorsak, işte o zaman belediyeciliği doğru yapıyoruz demektir" diye konuştu.

"Kepez’i istihdam üssü yapacağız"

"Kepez Belediyesi olarak sadece hizmet etmiyoruz; hayal kuruyoruz, hayali olanları destekliyoruz" diyen Başkan Kocagöz, "Biz gençlerimizin potansiyeline inanıyor, onları iş dünyasıyla, fırsatlarla, ilham veren hikayelerle buluşturuyoruz. Kariyer ve İstihdam Günleri’nin misyonu çok açık: Bu şehirde çalışmak isteyen herkese bir kapı açmak. Biliyoruz ki üretmeyen bir şehir gelişemez, gencine yol açmayan yönetim geleceğe yürüyemez. Biz yürümeye değil, koşmaya geldik. Kepez’i bir istihdam üssü, bir fırsatlar şehri yapmak için buradayız" dedi.

Konuşmasına gençlere umut veren sözlerle devam eden Başkan Kocagöz, "Burada bulunan her genç kardeşim bilsin ki yalnız değilsin. Hayalin ne olursa olsun, bu şehir size inanıyor. Senin yanında bir belediye, arkanda yürekli bir halk, önünde aydınlık bir yol var. Kanatlarınızı açın ve Kepez’de uçun. İyi ki birlikteyiz, iyi ki bu yoldayız, iyi ki Antalya’nın geleceği Kepez var. Bizler geleceğimiz için kadınlarımız için çocuklarımız için engellilerimiz, emeklilerimiz için yani Kepez halkı için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan firmalara plaket takdim eden Başkan Kocagöz, daha sonra stantları gezdi, iş arayan ve staj yapmak isteyen vatandaşlarla konuştu.

Kepez Belediyesi’nin Kariyer ve İstihdam Günleri’nin açılışına Kepez İlçe Kaymakamı Nusret Şahin, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kepez’in Kariyer ve İstihdam Günleri iki gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek.