Muş Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında, şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Muş Valiliği tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Öğretmenevinde gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İftarın ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından dua edildi. Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Çok kıymetli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz sizlerin evladı, asker ocağına, üniformalı bir göreve teslim olana kadar sizin evlatlarınız ama artık onlar o üniformayı giydikten sonra 85 milyonun evladıdır. O yüzden sizlerin evlatları aynen bizlerin evlatları gibidir. Sizlere olan aziz milletimizin saygısı ve hürmeti 85 milyonun bir ve tek yumruktur. Bu aziz, güvenlik güçleri mensubumuz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, sizleri gördüğü zaman şehit annesini, şehit babasını, gazi babasını, gördüğü zaman kendi annesini babasını görmüş gibi duygulanıyor. Ben de devletin valisi olarak sizleri gördüğüm zaman bu şekilde duygulanıyorum ve size büyük bir hayranlık ve saygı duyuyorum" dedi.

Vali Çakır, vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, gazilere minnettarlıklarını dile getirdi. Çakır, "Bizler tüm kurum ve kuruluşlarımızla, devletimizin tüm çalışanlarıyla her türlü imkânlarımızla sizlerin yanındayız. Allah bizleri, şehitlerimize mahcup etmesin. Bizlere düşen görev onların emanet etmiş olduğu bu vatanın 2. Yüzyılına girmiş olduğumuz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında sadece Avrupa’da değil, dünyada da devletler içerisine getirebilmektir. Çok iyi takip ediyorsunuz. Dünya çok büyük bir cendereden geçiyor. Hele hele bizim dört bir yanımızda dengesizlikler, savaşlar krizler hakim ama Allah’a şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ve dimdik ayakta olarak her daim için öncesinde olduğu gibi bugün de mazlumun yanında dimdik duruyor, zalimin karşısında duruyor. İnşallah uğruna binlerce şehit verdiğimiz, binlerce gazi verdiğimiz bu terör belasından da zaten sonuna iyice yaklaşmıştık, inşallah yaşanan son gelişmelerden sonra hep beraber kurtulacağız. Ayağımızdaki bu prangaları attıktan sonra bizi kimse durduramayacak. Değerli kardeşlerim, 1071’de aynen kutsal topraklarda, Anadolu’yu, Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Arap’ıyla hep beraber bu millete vatan yaptık. Yine Çanakkale’de de bu topraklara sahip olmanın, birlik olmanın gereğini fazlasıyla yaptık. Aynen burada olduğu gibi orada da Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Arap’ı koyun koyuna yatıyor. Allah’a şükür ki bu vatanımızın birliğini, beraberliğini bu kadar şehitlerle beraber sağladık. Dolayısıyla biz et ve tırnak gibiyiz. Doğusuyla batısıyla, güneyi kuzeyiyle ayrılamayız. Buna meydan vermek isteyenler tarihin karanlık dehlizlerine savruldular, gittiler, bundan sonra da gidecekler. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah bizi aziz şehitlerimize mahcup etmesin. Şehitlerimiz aileleriyle tüm sevdikleriyle inşallah cennetinde kavuştursun. Yine Cenabı Allah onlarla eşdeğer olan gazilerimize da aileleriyle birlikte sağlık, sıhhat ve afiyetli günler nasip etsin, hep iyiliklerini göstersin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.