Genç işadamları ile bir araya gelen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onlar geleceğimiz. Hepimizin ortak paydası Samsun" dedi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Genç İş İnsanları Derneği’ni (SAMGİAD) ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda ve verimli geçen ziyarette Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, gençlerin kente dair, ülkeye dair görüş ve temennilerini dinledi, merak ettikleri soruları cevaplandırdı.

"Sizler Samsun’un geleceğisiniz"

Konuşmasında gençlere duyduğu güveni dile getiren Salih Zeki Murzioğlu, "Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi sizler Samsun’un geleceğisiniz. Sizleri her zaman bir kardeşim gibi, bir yakınım gibi görüyorum. Bu koltuklar gelip geçici. Yarın bizim oturduğumuz koltuklarda sizler oturacaksınız. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Çok da güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Hepimizin ortak paydası Samsun. Gayretleriniz, çalışmalarınız ve çabalarınız önümüzdeki dönemde de Samsun’a mutlaka önemli hizmetler olarak yansıyacaktır. Yapacağınız her projede bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Murzioğlu’na teşekkür etti

SAMGİAD Başkanı Aytekin Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Murzioğlu’na bilgi verdi. Demir ayrıca, şehre katkıları, derneklerine ve gençlere desteklerinden dolayı Murzioğlu’na teşekkür etti.