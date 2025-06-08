Antalya Muratpaşa Belediyesi, dışavurumcu sanat anlayışıyla dikkat çeken Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun eserlerine ev sahipliği yapacak. Sanatçının "Velhasıl" adlı resim sergisi, 12 Haziran Çarşamba günü saat 17.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği sergide, Prof. Dr. Cebrailoğlu’nun farklı dönemlerde ürettiği, dışavurumcu ve lirik soyutlamalarla bezeli son dönem çalışmaları yer alıyor. "Velhasıl" sergisi, izleyiciye derinlikli bir görsel ve duygusal deneyim sunmayı amaçlıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin çağdaş sanata verdiği destekle düzenlenen sergi, 31 Temmuz’a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.