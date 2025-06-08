Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza Çeltiikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Çeltikçi istikametine gitmekte olan Ekrem T.’nin kullandığı 07 AUY 043 plakalı otomobil ile ara yoldan çıkan Adem Ö.’nün kullandığı 07 L 4972 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada 07 AUY 043 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Esengül T., Büşra T. (14) ve Sefa T. (6) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.