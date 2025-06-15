Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde elektrik direklerine yuva yapmaya çalışan leylekler için Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri harekete geçti. Kuşların hem zarar görmemesi hem de elektrik şebekesinin güvenliğini sağlamak amacıyla direkler üzerine özel yuva platformları yerleştirildi.

Özellikle havaların ısınmasıyla göç eden leyleklerin elektrik direklerine yuva yapmaları, hem kuşlar hem de çevre için tehlike arz ediyordu. Bu duruma çözüm bulmak isteyen TREDAŞ ekipleri, muhtelif sokaklardaki elektrik direklerine tel kafesli platformlar kurarak, leyleklerin güvenle yuva yapabilecekleri alanlar oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan uygulama hem doğal yaşamın korunmasına katkı sunuyor, hem de elektrik arızalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

Diğer taraftan, leyleklerin yeni yuvalarına kısa sürede adapte oldukları gözlemlendi.