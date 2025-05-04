Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanında bulunan Muratlı İlçe Mezarlığı’ndaki çöp kovalarının durumu vatandaşların tepkisini çekiyor.

Mezarlık içerisinde yer alan çöp kovalarının büyük oranda paslandığı, yıprandığı ve işlevini yitirdiği gözlemlendi. Özellikle ziyaretçilerin yoğun olduğu günlerde temizlik açısından büyük önem taşıyan bu ekipmanların, mevcut haliyle yeterli hizmet veremediği ifade edildi.

Mezarlığa gelen vatandaşlar, çevre temizliği ve estetik açıdan olumsuz bir görüntü oluştuğunu belirterek, çöp kovalarının bir an önce yenilenmesini talep etti. Vatandaşlar, belediye yetkililerinden kısa süre içerisinde gerekli bakım ve değişim çalışmalarını yapmasını beklediklerini söyledi.

Yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklenirken, vatandaşlar mezarlık gibi manevi önemi yüksek alanlarda daha özenli hizmet sunulmasını istiyor.