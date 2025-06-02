Tunceli Munzur Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Gülizar Doğan, dört yıllık çalışmalarını ‘Evvel Zamandan’ sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tunceli Munzur Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Gülizar Doğan, dört yıllık sanat yolculuğunun birikimini ‘Evvel Zamandan’ sergisi ile sanatseverlerin ilgisine sundu. Bu serginin yalnızca lisans eğitiminin bir özetinin olmadığını aynı zamanda hayallerinin, düşlerinin, mücadelelerinin yansıması olduğunu kaydeden Doğan, ’’Tunceli, bana sadece bir şehir değil, kendimi, sanatımı ve yaşamı keşfettiğim bir yuva oldu. Mezuniyetin eşiğinde, bu özel şehre ve geçen yıllara bir veda niteliğinde bu sergiyi hazırlamak istedim. Zaman zaman umudumu kaybettiğim anlar yaşadım. Ama bu süreç bana önemli bir şey öğretti, umut, henüz atılmamış bir tohumda gizlidir. Bu yolculukta yanımda olan, bana ilham veren ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim. Özellikle vizyonuyla yolumu aydınlatan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker’e, Güzel Sanatlar aileme, Dekan Prof. Dr. Aslışah Açıkses’e, destek veren değerli hocalarıma, dostlarıma ve sergime katılan tüm konuklarıma minnettarım. Bu serginin, sadece bir final değil yeni bir başlangıcın da habercisi olduğunu hissediyorum. Bana bu unutulmaz anıyı yaşattığınız için teşekkür ederim’’ dedi.