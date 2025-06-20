Tunceli’de eğitim gören 10 bin 158 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tunceli’de 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Karne Dağıtım Töreni, Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene katılan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, öğrencilere karnelerini vererek sevinçlerine ortak oldu. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahaeddin Karaköse’nin de katıldığı törende Vali Aygöl, veli ve öğretmenlerle sohbet etti.

Karnelerin verilmesiyle birlikte Tunceli’de 100 okulda eğitim ve öğretim gören 10 bin 158 öğrenci ile bin 234 öğretmen için yaz tatili başlamış oldu.