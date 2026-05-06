Etkili yağışların ardından Munzur suyunun taşmasıyla ulaşıma kapanan 62-25 Karayolu Kontrol Numaralı Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı İl Yolu, iki gün süren yoğun çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Taşkın nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatılan yol, karayolları ekiplerinin gece gündüz sürdürdüğü aralıksız müdahale sayesinde kısa sürede yeniden ulaşıma kazandırıldı. Su seviyesinin düşmesi ve gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından güzergâh, sürücüler için güvenli hale getirildi.

Bölgede ulaşımın normale dönmesiyle birlikte, yetkililer benzer durumlara karşı dikkatli olunması ve yapılan uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.