TFF 3. Lig 2. Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Muğlaspor, ligin 12. sırasında bulunan İnegöl Kafkas ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden yeşil-beyazlı ekip, zorlu mücadelede 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Muğlaspor, İnegöl Kafkas maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Teknik ekip ve futbolcular yoğun antrenman programlarıyla maça hazır hale gelirken, taraftarlar da takıma olan desteklerini sürdürüyor. 16 Mart Pazar günü saat 14.00’te Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada, Muğlaspor taraftarlarının tribünleri doldurarak takımlarına güçlü bir destek vermesi bekleniyor. Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, zorlu mücadele öncesinde takım için destek mesajı vererek yaptığı açıklamada "Muğlaspor’un kendi sahasında oynayacağı İnegöl Kafkas karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu maçı 3 puanla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.