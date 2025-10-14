Muğlaspor’un 30 yıl sonra yeniden kurulan Büyük Erkekler Basketbol Takımı lige galibiyetle başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Muğla Büyük Erkekler Ligi müsabakaları başladı. 9 takımın iki grupta mücadele ettiği ligde Muğlaspor’un 30 yıl sonra yeniden kurulan Büyük Erkekler Basketbol Takımı deplasmanda Knidoslions Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Muğlaspor’un 67-55 üstünlüğü ile sona erdi.

Datça Belediye, Milas Sempati Spor Kulübü’nü 78-49, Marmaris Belediyesi, Esa Bodrum’u 74-43, Karya Muğla, Ortaca Gençlik’i 68-44 mağlup etmeyi başardı. Türdü 100. Yıl Okulspor ise haftayı bay olarak geçti.

Muğlaspor’un 9 branşta tescili olduğunu belirten Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Muğlaspor bu şehrin bir spor kulübü olarak her branşta (tescilli branşlarda) mücadelesini sürdürecek. Her yaşta vatandaşımıza spor yaptırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.