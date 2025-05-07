Muğla’nın zengin kültürel mirasını uluslararası ölçekte tanıtma hedefiyle düzenlenen Uluslararası Muğla Korolar Şenliği, 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Muğla Valiliği himayesinde, Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğinde ve Muğla Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde başladı.

Şenliğin açılış konseri programında konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, etkinliğin yalnızca bir müzik buluşması olmanın ötesinde, dostluğun, dayanışmanın ve kültürel etkileşimin de güçlü bir ifadesi olduğunu vurguladı. Vali Akbıyık konuşmasında şunları kaydetti: "Muğla’mızın kültürel hayatına önemli bir renk ve zenginlik katan Uluslararası Muğla Korolar Şenliği’nin coşkusunu burada hep birlikte paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyor, sizleri en içten duygularımla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Muğla Valiliğimizin himayesinde; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlik, yalnızca bir müzik buluşması değil; aynı zamanda dostluğun, dayanışmanın ve kültürel etkileşimin güçlü bir ifadesidir. 2023 yılında ilk adımları atılan bu şenlik, kısa sürede büyüyerek 2025 yılı itibarı ile uluslararası bir kimliğe kavuşmuştur. 70’e yakın koro ve 2 bin 500’e yakın koristin katılımıyla Uluslararası Muğla Korolar Şenliği, Muğla’nın kültür ve sanat tarihine önemli bir iz bırakmaya hazırlanmaktadır. Bu yıl ilk kez yurt dışından da sanatçıları ve koroları ağırladığımız bu platform, müziğin evrensel diliyle kalpleri birleştirmekte, farklı coğrafyalardan gelen sesleri Muğla’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturmaktadır. Şenliğimizin sadece sanatsal bir şölen değil; aynı zamanda ilimizin turizm potansiyeline, ekonomik canlılığına ve kültürel tanınırlığına da katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Muğla Bilim ve Sanat Merkezimiz başta olmak üzere, bu güzel tabloya emek veren, gönülden katkı sunan herkese; tüm kurumlarımıza ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Muğla’nın sesini, melodisini ve misafirperverliğini dünyaya duyurduğumuz bu özel şenlikte, birlik ve beraberliğimizin pekişmesini temenni ediyor, şenliğimizin başarılı ve unutulmaz hatıralara sahne olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor, güzel bir şenlik diliyorum" dedi.