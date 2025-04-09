Antalya’da gece hastaneden gelen telefon üzerine balkona çıkan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ dengesini kaybederek hayatını kaybetmişti. Muğlalı doktor için Menteşe ilçesinde Kurşunlu Camiinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası şehir yeni mezarlığında toprağa verildi.

Antalya Konyaaltı Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katında yaşandı. Kepez Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ, gece saatlerinde hastaneden arandı. Hastaneden gelen telefon sonrası uyumakta olan eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıkan Oğrağ, telefonla görüştüğü sırada dengesini kaybederek balkondan düşmesi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Muğlalı doktor için Menteşe Kurşunlu Camiinde kılınan cenaze namazına Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Hamdi Oğrağ, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığında toprağa verildi.