Kütahya’da 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen U17 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları tarihi bir başarıya imza attı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkez, hem bireysel hem de takım olarak elde ettiği derecelerle göz doldururken, 8 sporcusunun U17 Milli Takım kampına davet edilmesiyle Milas’a ve Muğla’ya büyük bir gurur yaşattı.

Şampiyonada mindere çıkan Milaslı sporcular, önemli dereceler elde etti: Mustafa Güven (45 kg) - Türkiye Şampiyonu, Davut Çakır (110 kg) - Türkiye İkincisi, Yiğit Abdullah Bağış (45 kg) - Türkiye Üçüncüsü, Bekir Kuyucu (48 kg) - Türkiye Üçüncüsü, Cuma Hanelçi (51 kg) - Türkiye Üçüncüsü, Berkay Bacaksız (51 kg) - Türkiye Beşincisi, İrfan Develi (55 kg) - Türkiye Beşincisi Sporcuların bireysel başarısının yanı sıra Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi, takım klasmanında Türkiye Üçüncülüğü elde ederek şampiyonayı büyük bir başarıyla tamamladı.

"Milli takıma 8 sporcu birden davet edildi"

Gösterdikleri üstün performans ile dikkatleri üzerine çeken Mustafa Güven, Yiğit Abdullah Bağış, Cuma Hanelçi, Bekir Kuyucu, Davut Çakır, Hüseyin Batın Aldemir, Halil Sefa Turgut ve İrfan Develi, U17 Grekoromen Güreş Milli Takımı kampına davet edildi.

Ayrıca Halil Sefa Turgut ve İrfan Develi, uluslararası alanda düzenlenecek Zafer Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

"Muğla’nın gururu oldular"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi "Şampiyonada önemli başarılar elde eden Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularımızı ve onları özveriyle yetiştiren antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, milli forma altında gösterecekleri performansla ülkemizi gururlandıracaklarına inanıyoruz. Güreş branşında Muğla’nın yükselişi hepimize umut ve ilham veriyor "ifadesi kullanıldı.