Muğla Uluslararası Korolar Şenliği’nin 3. gününde düzenlenen 4. ve son oturum, yoğun bir katılımla tamamlandı.

Final oturumunda, Muğla ve Ankara’dan gelen korolar, sahneye çıkarak birbirinden güzel eserleri başarıyla seslendirdi. Seyircilerden büyük beğeni toplayan performanslarda, SDALANKA Korosu, Muğla BİLSEM Çocuk Korosu, Muğla MBA Okulları Çocuk Korosu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu, Özel bir kolejin Çocuk Korosu sahne aldı.

Her biri farklı tını ve yorumlarıyla izleyenlere müzik dolu anlar yaşatan çocuk koroları, sanatın birleştirici ve evrensel gücünü sahneye taşıdı. Final günü, çocukların enerjisi ve müziğin coşkusuyla unutulmaz bir atmosfere sahne oldu.

Etkinlik sonunda konuşan yetkililer, çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirterek, emeği geçen tüm öğrencilere, koro şeflerine ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Muğla Uluslararası Korolar Şenliği’nin finaline; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.