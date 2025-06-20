Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Araştırma Görevlisi Dr. Kamil Yaşar, 19 Haziran 2025 tarihinde girdiği uzmanlık sınavını başarıyla geçerek kliniğin 3. Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmaya hak kazandı.

Uzmanlık sınavı, Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Saruhan başkanlığında yapıldı. Sınav jürisinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Taner Özgürtaş ve Prof. Dr. Erdim Sertoğlu, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Neşe Çınar ile Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Alper Aksözek yer aldı.

Dr. Kamil Yaşar’ın tez çalışması, tez danışmanı Doç. Dr. Ercan Saruhan rehberliğinde "Travmatik Beyin Hasarının Erken Tanı ve Klasifikasyonunda Serum NGAL, GFAP ve NFH Düzeylerinin Prediktif Değerinin Belirlenmesi" başlığıyla hazırlandı.

Başarılı sınav performansı sonucunda uzmanlık unvanını almaya hak kazanan Dr. Kamil Yaşar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugüne kadar uzmanlığını tamamlayan 258. araştırma görevlisi hekim oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Tıbbi Biyokimya uzmanı olmaya hak kazanan Dr. Kamil Yaşar’ı tebrik ediyor, bundan sonraki mesleki yaşamında başarılarının devamını diliyoruz. Hastanemiz, nitelikli uzman hekimler yetiştirmeye kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.