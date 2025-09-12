Muğla’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla geçerli olacak okul servis ücretleri zamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda okul servis ücret tarifeleri yeniden belirlendi. Muğla ili Şoförler Odası Başkanlıklarının başvurusu üzerine servis ücretleri ve toplu taşımaların zam talebi görüşüldü. Toplu taşıma araçlarına yönelik ücret artışı talebi reddedilir iken servis ücretleri zam talebi oy birliği ile kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre okul servislerinin aylık tavan ücretleri şöyle oldu; 0-3 km 2 bin 180 TL, 3-5 km 2 bin 375 TL, 5-7 km 2 bin 625 TL, 7-9 km 2 bin 810 TL, 9-11 km 2 bin 930 TL, 11-13 km 3 bin 060 TL, 13-15 km 3 bin 310 TL. 15 kilometreyi aşan her kilometre için aylık 35 TL ek ücret alınacak. Ayrıca rehber personel için öğrenci başına aylık en fazla 500 TL talep edilebilecek.

Muğla’da yeni ücret tarifesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanacak.