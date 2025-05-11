Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kızıldağ Mesire Alanı’nda düzenlediği Kadın Pikniği etkinliğinde Kadın Koalisyonu ile ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartının Uygulanması ve İzlenmesine Yönelik İş Birliği Protokolü’nü imzaladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarına bir daha yenisini ekledi.

Menteşe ilçesindeki Kızıldağ Mesire Alanı’nda düzenlenen “Kadın Pikniği” etkinliği kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ileKadın Koalisyonu arasında“Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı”nın uygulanması ve izlenmesine yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen protokole, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

Protokol, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik taahhütlerini içeren Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı doğrultusunda Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanmasına yönelik süreci kapsıyor.Farklıçalışma alanlarına, yöntemlere ve düşüncelere sahip birçok kadın derneğinin bir araya gelmesiyle oluşan Kadın Koalisyonu, bu süreçte çeşitli katkılar sunacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla ‘Birbirimizin Hızır’ı Olacağız’ sloganıyla Kızıldağ Mesire Alanı’nda düzenlenen “Kadın Pikniği” etkinliğinde kadınlara yönelik müzik dinletileri ve çeşitli sosyal aktiviteler de düzenlendi.