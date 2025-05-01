Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan arazöz operatörlerine yönelik ’İş Kamyonu (İtfaiye Aracı) Operatörü Yetiştirme Kursu’ düzenlendi.

Kadastro toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, operatörlerin yangınla mücadelede etkin ve güvenli şekilde görev yapabilmeleri amacıyla teknik ve teorik bilgiler aktarıldı. Kurs, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü mühendislerinden Ali Çoban ve Veysel Karani Aydın tarafından verildi. Eğitim kapsamında operatörlerin iş makinelerini doğru kullanma becerilerini artırmaya yönelik uygulamalı ve görsel sunumlar yapılırken, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ömer Sami Çukur da iş sağlığı ve güvenliği konularında önemli bilgiler paylaştı. Çukur, operatörlerin görev sırasında dikkat etmesi gereken güvenlik önlemleri riskler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yangın sezonu öncesi yapılan bu tür eğitimlerin hem personel yeterliliğini artırdığı hem de acil durumlara hazırlık anlamında büyük önem taşıdığı vurgulandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan arazöz operatörlerine belgeleri ilerleyen günlerde takdim edilecek.