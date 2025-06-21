Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Ortaca Dalyan İztuzu’nda bulunan DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi)’ni ziyaret etti. Gençler burada doğaya ve deniz canlılarına yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaplumbağaların yaşamı için beyin fırtınası yaptılar

Etkinlik kapsamında, gönüllü gençler deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünü, karşılaştıkları tehlikeleri ve korunmaları için yapılabilecek çalışmaları beyin fırtınası yöntemiyle değerlendirdi. Gençler, oluşturdukları proje fikirlerini birbirleriyle paylaşarak deniz canlılarının korunmasına yönelik somut adımların altını çizdi.

Temiz çevre için el ele

Farkındalık etkinliklerinin bir diğer ayağında ise gençler, "Temiz Çevre, Temiz Yaşam" sloganıyla DEKAMER ve çevresinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Topladıkları atıklar aracılığıyla çevre kirliliğinin doğaya verdiği zararları gözlemleyen gençler, ekolojik sisteme saygının önemine vurgu yaptı.

Bilgilendirici görseller hazırladılar

Gönüllüler, sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunmak adına, deniz canlılarının yaşam alanlarının korunmasına yönelik bilgilendirici afiş ve görseller de hazırladı. Hazırlanan materyaller, hem etkinlik alanında sergilendi hem de sosyal medya üzerinden paylaşılmak üzere dijital ortama aktarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür

Doğal yaşam ve çevre duyarlılığı konusunda yapılan faaliyetlerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür eden gönüllü gençler, benzeri farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Etkinliği organize eden yetkililer, bu tür projelerin gençlerin çevresel farkındalığını artırdığını ve onları doğanın korunması yönünde aktif bireyler haline getirdiğini ifade etti.