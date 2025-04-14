Muğla’da iç ve doğu bölgelerde etkili olan don afeti, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaşanan doğal afetin üreticiler üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla sahada ön hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Soğuk hava şartlarının özellikle meyve ağaçları ve bazı açık alan sebze üretim alanlarında zarara yol açtığı tahmin edilirken, ekipler donun etkilediği bölgeleri tek tek gezerek çiftçilerin zarar durumlarını kayıt altına alıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İç ve doğu bölgelerimizde meydana gelen don afeti nedeniyle tarım arazilerimizde oluşan zararları belirlemek amacıyla ön hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zirai don zararının boyutu, önümüzdeki günlerde yapılacak kesin tespitlerin ardından netlik kazanacaktır" denildi.

Don olayından etkilenen üreticilerin, bağlı bulundukları ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurarak zarar bildiriminde bulunmaları istendi. Kesin hasar tespitlerinin ardından ilgili destekleme ve zarar telafi süreçlerinin başlatılması planlanıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım üreticilerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğini ve süreci yakından takip ettiklerini belirtti.