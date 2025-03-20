Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ulaş Akgün öncülüğünde "Çift Teker, Tek Hayat" sloganıyla motosiklet kazalarına dikkat çekmek ve bu kazaların önlenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kurdu.

Motosiklet kazaları ve güvenliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulandı.

"Türkiye’de motosiklet kazaları ve Muğla’daki durum"

Etkinlik kapsamında konuşan Doç. Dr. Ulaş Akgün, Türkiye’de motosiklet sayısının 6 milyona yaklaştığını, Muğla’nın ise motosiklet sayısı bakımından ülke genelinde 5. sırada yer aldığını belirtti. Sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı motosiklet kullanımının arttığını ifade eden Akgün, Türkiye’de her gün ortalama 300 motosiklet kazası yaşandığını ve bu kazalar sonucunda birçok kişinin hayatını kaybettiğini, sakat kaldığını ve iş gücü kaybına uğradığını dile getirdi.

Kazaların önlenmesi için motosiklet güvenliği farkındalık etkinliklerinin büyük önem taşıdığını belirten Akgün, motosikletlerin emniyet kemeri, hava yastığı ve tampon gibi koruyucu sistemlerinin bulunmadığını, bu nedenle tüm darbenin sürücünün vücuduna aktarıldığını söyledi. Motosiklet kullanıcılarının kask, dizlik, bot gibi koruyucu ekipmanları mutlaka kullanması ve trafikte dikkatli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan’dan destek"

Etkinlik alanını ziyaret eden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, bir motosiklet kullanıcısı olarak bu farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek "Motosiklet kazalarına karşı bilinç oluşturmak için bu tür etkinlikler çok değerli. Motosiklet kullanıcılarının kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve trafik kurallarına uyması hayati öneme sahip. Unutmayalım ki, yollar hepimizin ve yolları paylaşalım" dedi.