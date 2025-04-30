Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) ve MSKÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Önder Özcan’ın öncülüğünde düzenlenen "A’dan Z’ye Kadavra Böbrek Nakline Bakış" başlıklı bölgesel toplantı, 26 Nisan 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantı, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, organ naklinin bölgedeki gelişimi ve önemine vurgu yaptı.

Toplantının ilk oturumu, Prof. Dr. Okay Nazlı başkanlığında gerçekleşti. MSKÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Önder Özcan, "Yeni Bir Böbrek Nakli Programı Kurmak: Muğla Deneyimi" başlıklı sunumuyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Ardından gerçekleşen panellerde ise kadavra böbrek nakline dair çok yönlü konular masaya yatırıldı.

İlk panelde "Kadavra Donörden Böbrek Temini" konusu ele alındı. Hasan Taşçı ve Nazım Doğan’ın başkanlık yaptığı oturumda, Çanakkale Devlet Hastanesi’nden Azem Ülkü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden Hüseyin Bozdemir, Denizli Devlet Hastanesi’nden Necati Alper ve Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan Erkan Ölçücüoğlu sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci panelde "Kadavra Donörünün Değerlendirilmesi" başlığı altında Kamil Yalçın Polat ve Durkaya Ören’in başkanlığında oturum düzenlendi. Bu oturumda MSKÜ’den Canan Gürsoy, İstanbul Üniversitesi’nden Atahan Çağatay, Atatürk Üniversitesi’nden Gürkan Öztürk ve Gazi Üniversitesi’nden Aydın Dalgıç bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Üçüncü panelin konusu "Kadavrada İmmünolojinin Önemi" idi. Oturum başkanlıklarını Mahmut Çarin ve Aydın Türkmen’in yaptığı bölümde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden İbrahim Pirim, İstinye Üniversitesi’nden Mahmut Çarin ve İstanbul Tıp Fakültesi’nden Fatma Savran Oğuz bilimsel sunumlarıyla katkı sundu.

Dördüncü oturum "Kadavra Marjinal Donörler" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Ayhan Dinçkan ve Prof. Dr. Turhan Togan üstlendi. Akdeniz Üniversitesi’nden Hüseyin Koçak, Güven Hastanesi’nden Yaşar Bayındır, Atatürk Üniversitesi’nden Elif Demirci ve MSKÜ’den Bülent Huddam bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Toplantının son panelinde ise "Donör Havuzunun Genişletilmesine Yönelik Öneriler" masaya yatırıldı. Ekrem Kaya ve Gökhan Ertuğrul’un başkanlığında gerçekleşen panelde, Acıbadem Sağlık Grubu Bursa Organ Nakli Merkezi’nden Bülent Oktay, ASV Yaşam Hastanesi Antalya Organ Nakli Merkezi’nden Bülent Aydınlı ve Johns Hopkins Hastanesi’nden Ahmet Korkut Belli (çevrim içi katılım ile) sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda, kurs koordinatörlüğünü Bülent Aydınlı’nın yaptığı "Makine Perfüzyon Kursu" düzenlenerek katılımcılara uygulamalı eğitim sağlandı. Günün sonunda düzenlenen kapanış ve akşam yemeğiyle toplantı sona erdi.

"A’dan Z’ye Kadavra Böbrek Nakline Bakış" Bölgesel Toplantısı; Sıtkı Koçman Vakfı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gümüşdoğa Su Ürünleri A.Ş ve özel sağlık kuruluşlarının katkı ve sponsorluğuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, organ nakli konusunda sorumluluk almak isteyen tüm sağlık paydaşlarını aynı çatı altında buluşturarak önemli bir bilinçlenme ve iş birliği zemini oluşturdu.

Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.