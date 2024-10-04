Muğla’da arıcılara sağlanan destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni hayvancılık destekleme modeli kapsamında artırıldı. Mevcut durumda 100 kovana sahip bir arıcı 6 bin TL destek alırken, yeni modelde bu rakam 10 bin TL’ye çıkarıldı. Genç ve kadın arıcılara ise ek destekler sağlanıyor. 2023 yılında, 4 bin 131 işletmeye ait 813 bin 306 kovan için toplamda 47,4 milyon TL ödeme yapıldığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye’nin tarım sektöründe yeni bir döneme girdiğini belirtti. Gizligider, üretim planlaması ve destekleme modeli ile tarımda kendine yeterlilik hedeflendiğini ifade etti. Türkiye’nin iklim değişikliği ve küresel krizlere karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Bakan Yardımcısı, yeni modelin sürdürülebilirlik ve üretim verimliliği odaklı olduğunu vurguladı.

“Muğla tarımında turizmle entegrasyon ve kırsal kalkınma projeleri”

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada Muğla’nın tarım ve turizm sektörlerinin birbirini tamamlayan alanlar olduğuna dikkat çekti. Muğla’nın coğrafi konumu ve iklimi sayesinde tarımsal ürün çeşitliliğinin yüksek olduğunu belirten Akbıyık, turizm ve tarım sektörlerinin birbirini desteklediğini söyledi. Vali Akbıyık, tarım alanında kamu ve özel sektör iş birliğiyle birçok proje ve yatırımın hayata geçirildiğini de ifade etti.

Vali Akbıyık ayrıca, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) aracılığıyla kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla “Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli: Muğla” projesini başlattıklarını, Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı’nın hizmete sunulduğunu ve tıbbi aromatik bitkiler ile çilek üretimine destek sağlandığını belirtti.

Akbıyık, küresel ısınma, pandemi ve doğal afetlerin tarım sektörünü stratejik bir konuma getirdiğini ifade ederek, bu alandaki projelere daha sıkı sarıldıklarını söyledi. Çevreci projelerle kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ettiklerini ekledi.

“Yeni modelle arıcılara daha fazla destek”

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlığın yeni hayvancılık destekleme modeli kapsamında arıcılara sağlanan desteklerin 2024 yılı itibarıyla artırıldığını belirtti. Yeni modelde 100 kovana sahip bir arıcının temel desteği 10 bin TL’ye yükseltilirken, genç ve kadın arıcılara ek 4 bin TL, gezginci arıcılara 3 bin TL, örgüt üyesi arıcılara ise ek 2 bin TL daha sağlanacak. Bu şekilde, toplamda bir arıcının 19 bin TL destek alabileceği ifade edildi.

Saylak, ayrıca arıcılık sektöründeki projelerden de söz etti. “Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırma Projesi” sayesinde arıcıların web tabanlı bir sistem üzerinden konaklama yapacakları yerleri belirleyebildiklerini ifade etti.

Muğla’da yürütülen bu projeler, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve sektördeki verimliliğin artırılması adına önemli adımlar olarak öne çıkıyor.