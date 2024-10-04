Muğla’da 31’inci kez düzenlenen Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, akşam saatlerinde yakılan şenlik ateşi ve ardından gerçekleşen kortej yürüyüşüyle büyük bir coşku içerisinde başladı. Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle organize edilen etkinlik, üç gün boyunca birçok renkli ve kültürel faaliyete ev sahipliği yapacak.

31’inci Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’nde çocuklar için atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri, söyleşiler, el emeği ürünler, resim ve fotoğraf sergileri gibi çeşitli etkinlikler yer alıyor. Bunun yanı sıra, boyama atölyeleri, doğa tutkunları için Değirmendere Kanyon Yürüyüşü, müzikseverler için Yeni Türkü ve Pinhani konserleri ile sanatseverlere yönelik 79. Yunus Nadi Ödül Töreni şenliğin öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

Törende konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, bu yıl şenliğin daha geniş bir vizyonla planlandığını ve Muğla’nın kültürel değerlerinin ön plana çıkarıldığını vurguladı. Şenlikte Muğla’nın özünü, kültürünü ve değerlerini ulusal ve uluslararası platformda daha görünür kılmayı hedeflediklerini belirten Köksal; "Bu yıl 31. kez düzenlediğimiz Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’ni planlarken Muğla’mızın özünü, kültürünü, değerlerini daha da ön plana çıkarmak istedik. Yerel farklılıklarımızı ve doğal mirasımızı koruyarak, gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. Güzel Arasta’mız, Değirmendere’miz ve Karabağlar Yaylamız gibi eşsiz alanlarımızı şenliğimizin etkinlik noktaları olarak belirledik" dedi.

Köksal ayrıca, önceki yıllarda şenlik kapsamında düzenlenen Karabağlar Kavun Yarışması ve Trap Skeet Kurşun Atış Yarışması gibi etkinliklerin bu yıl ayrı tarihlerde düzenlendiğini ve geçtiğimiz hafta gerçekleştirildiğini hatırlattı. Muğla’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerine dikkat çeken Köksal, şenliğin adını "Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" olarak değiştirerek şehri daha geniş bir alanda temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da törende yaptığı konuşmada, Muğla’nın kültürel mirasının önemine değindi. İlk defa bu şenliğe katıldığını belirten Aras, Muğla’nın tarih, kültür ve sanatıyla önemli bir kent olduğunu vurgulayıp "Muğla’mız çatımız. 13 ilçemiz, bir gerdanlığın en önemli taşları gibi birbirini tamamlıyor. Muğla’yı uluslararası alanda daha fazla tanıtmayı ve gelecek yıllarda dünyanın her yerinden misafirler ağırlayacak bir şenlik haline getirmeyi hedefliyoruz. Muğla bunu hak ediyor" şeklinde konuştu. Aras, ayrıca şenliğin hazırlanmasında emeği geçen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve ekibine teşekkür etti.

Şenliğin açılış törenine Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ve Gizem Özcan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.