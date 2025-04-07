Muğla genelinde 163 bin 390 öğrenci ve 14 bin 290 öğretmen, 9 günlük ara tatilin ardından yeniden ders başı yaptı. Sabah saatlerinde okullarda çalan ilk ders ziliyle birlikte sınıflar yeniden öğrencilerle doldu.

Yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, öğrenci ve öğretmenlere hitaben yayımladığı mesajda, tatil sonrası okullarda yeniden bir araya gelmenin heyecanını paylaştı.

Kömürcü mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Öğrencilerimiz ve Kıymetli Öğretmenlerimiz, ara tatilin ardından okullarımızı yeniden şenlendirecek olmanın heyecanı içindeyiz. Bu dinlenme döneminin hepiniz için verimli ve yenileyici geçtiğine inanıyorum. Şimdi, kaldığımız yerden güçlü bir motivasyonla devam etme zamanı. Eğitim yolculuğunda her birinizin azmi ve emeğiyle güzel başarılara imza atacağımızdan eminim. Yeni dönemin sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor, hepinize kolaylıklar temenni ediyorum "ifadesi kullanıldı.