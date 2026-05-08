Orman yangınlarına en hassas iller arasında ilk sıralarda yer alan Muğla'da orman yangın sezonu öncesi Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, 2026 yılında orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Ormanları korumanın sadece bir görev değil, bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, tüm vatandaşları 'Yeşil Vatan' için tek yürek olmaya davet etti.

Herkesin ormanlarımızı, yeşil vatanımızı korumakla ilgili sorumluluğu olduğunu belirten Vali Akbıyık, 'Ormanlarımız; sadece ağaçtan ibaret değil, yaşamın, biyoçeşitliliğin ve doğal dengenin en hayati parçasıdır. Bu bilinci zihnimize ve kalbimize yerleştirmek zorundayız. Okul öncesinden, ilköğretime ve orta öğretime, camilerimizden mahalle sakinlerinin bir arada bulunduğu alanlara kadar vatandaşlarımıza ve hatta tatil için ilimize gelen misafirlerimize bile eğitim seferberliği başlatıyoruz. Orman yangınları ve yeşil vatanın korunması konularında ulaşmadığımız, eğitim vermediğimiz, bilinçlendirmediğimiz kimse kalmayacak' dedi.