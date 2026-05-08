Muğla'nın Bodrum ilçesinde Trafik Haftası kapsamında kurulan stantta öğrenci ve vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda Trafik Şube Müdürlüğü ile Bodrum Trafik Jandarma Timleri personelinin katılımıyla bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlik kapsamında genel trafik kuralları, yayaların uyması gereken kurallar, bisiklet ve e-skuter kullanım kuralları, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, reflektif yelek kullanımı ile emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Düzenlenen eğitim faaliyetine 27 öğretmen, 275 ilkokul öğrencisi ve 350 vatandaş katıldı. Eğitim çalışmasına katılan öğrencilere reflektif yelek, çıkartma ve balon dağıtıldı. Kurulan standı İlçe Jandarma Komutanı ile Emniyet Müdürü de ziyaret etti.