Menteşe ilçesinin Yılanlı bölgesindeki kırsal mahallelere ulaşımı kısaltan ve yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında kullanılmak üzere çalışmaların başladığı orman yolu ile ilgili bazı çevrelerce bölgenin yaban hayatı olduğu ve maden arama izni verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüze bağlı Muğla Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan orman yolu yapımı konusunda yapılan basın açıklamasında yer alan iddialarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Söz konusu orman yolu Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürlüklerimizin sınırları içerisinde kalmaktadır. Toplam 8,4 km olan orman yolunun 2,7 km si Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü ve 5,7 km’lik kısmı ise Muğla Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunmaktadır. Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan 2,7 km’lik kısmının yapımı 2023 yılında tamamlanmıştır. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan 5,7 km’lik kısmı Düzeyn mevkiisi ile Düzdibekler mevkiisi arasında olup 2025 yılı yapım programında bulunmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle her geçen yıl çıkan orman yangınları sayısında ve şiddetinde artış yaşanmaktadır. Yapılacak orman yolu çalışmalarıyla muhtemel orman yangınlarına daha erken müdahale edilip büyümeden söndürülmesi hedeflenmektedir. Muğla Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından orman yolunun yapımı için 03.02.2025 tarihinde ihale edilmiş 06.03.2025 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 10.03.2025 Pazartesi günü işe başlanması planlanmaktadır Yol güzergahının geçtiği bölgede tescil edilmiş yaban hayatı geliştirme alanı bulunmamaktadır. Ayrıca bölgede izinli maden sahası bulunmadığı gibi herhangi bir maden izin başvurusu da bulunmamaktadır. Açıklamada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.