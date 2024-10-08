Uluslararası afet risklerinin azaltılması günü etkinlikleri kapsamında İl Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

il genelinde afet risklerinin minimize edilmesine yönelik stratejik adımların atılması; risk haritaları, kaynak planlaması ve koordinasyon süreçleri ele alınarak, afetlere karşı proaktif bir hazırlık sürecinin yürütülmesi değerlendirildiği toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile AFAD Başkanı Vali Okay Memiş video konferans ile katıldı.

İlimizin afet risklerini belirleyerek yaşanacak afetlerde beşeri ve ekonomik kayıpları önleme, mümkün değilse azaltma açısından İl Risk Azaltma Planı’nın son derece önemli olduğunu belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Planın uygulanabilirliğinin ve sürdürebilirliğinin sağlanması için tüm kurum, kuruluşlar ve paydaşların sürece dahil olarak takip etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Hazırlanan Muğla İl Afet Risk Azaltma planında ilimizde gerçekleşmesi ihtimal deprem, taşkın, yangın ve kütle hareketleri (kaya düşmesi ve heyelan) afetlerine yönelik 1 amaç, 18 hedef doğrultusunda 329 eylem yer aldığını belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, “Muğla İl Risk Azaltma Planı diğer plan ve projelerle entegre, sürekli kendini yenileyen, ilimiz, ülkemiz ve dünya afetselliğini takip eden, tehlikeleri belirleyerek kayıpları önlemek için tüm taraflarla işbirliği içinde çalışmayı hedefleyen, bilgi paylaşımına açık ve yapılacak çalışmalara yön verecek örnek bir plandır” ifadelerini kullandı.

Doğal afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyen ve böylesi acıların yaşanmamasını temenni eden Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla İRAP Planının hazırlanması aşamasında ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla’daki afet risklerinin değerlendirildiği toplantıda, başlayan ve planlanan eylemlerin ilgili kurumlarca hayata geçirilmesine, 2024 yılı içerisinde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) koordinasyon toplantısı yapılmasına, İlimiz için belirlenen kırmızı eylemlerin (öncelikli) gerçekleşme süreçlerinin takibine ve hızlandırılmasına, Plandaki eylemlerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve değerlendirmek üzere 6 aylık dönemler halinde izleme ve değerlendirme yapılmasına, yapılan işlerin irap sistemine yüklenmesine, Kaymakamlıkların, ilçelerine ait İRAP eylemlerinin takibini yapmalarına, İl Denetleme Kurulu tarafından büro ve saha denetlemeleri yapılmasına karar verildi.