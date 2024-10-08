Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenen ISIF’24 Uluslararası Buluş Fuarı’na katılım gösterdi. Bu çerçevede Erciyes Üniversitesi 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 6 madalya aldı.

TEKNOFEST Adana çerçevesinde düzenlenen fuara 16 ülkeden 298’i yerli 56’sı yabancı, toplam 354 buluş sergilendi. Tüm buluşlar alanında uzman kişilerden oluşan Uluslararası Jüri Kurulu tarafından değerlendirildi ve ödül almaya hak kazananların ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü ve TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından sahiplerine verildi. Portföyündeki buluşlardan 10 tanesini sergileyen Erciyes Üniversitesi; 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya ile ödüllendirildi. Prof. Dr. Bekir Aktaş ve Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çeçen’in buluşçu olarak yer aldığı ’Rezonans Hasarlarını Önleyen, Öngerilmesiz ve Etriyesiz, Yekpare, Sürdürülebilir Beton Travers’ başlıklı buluş Altın Madalya, Prof. Dr. Munis Dündar ve Prof. Dr. Semih Yılmaz’ın buluşçu olarak yer aldığı ’Taze Kesilmiş Meyve Ve Sebzeleri Raf Ömürleri Boyunca Gerçek Zamanlı Paket Üzerinde İzleme’ başlıklı buluş, Prof. Dr. Mehmet Arı ve Dr. Mehmet Yükseksöylemez’in buluşçu olarak yer aldığı ’Lantanit (III) Oksit Katıklı Bizmut (III) Oksit Katı Elektrolit Malzeme’ başlıklı buluşlar ile Öğr. Gör. Zafer Türkmen’in buluşçusu olduğu’ Bir Süspansiyon Sistemi’ başlıklı buluşlar Gümüş Madalya; Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses ve Neslihan Törün’ün buluşçu olarak yer aldığı ’Polimer İnce Film Temelli Fiziksel Olarak Klonlanamayan Güvenlik Etiketlerinin Üretimi’ başlıklı buluş ile Prof. Dr. Gamze Genç ve Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ile Esra Bayır, Fidan Büşra Gürsoy, Mustafa Burhaneddin Göçlü, Onur Yılmaz, Tuna Murat Bodur’un buluşçu olarak yer aldığı ’Elektronik Kontrollü Mekanik Valf’ başlıklı buluşlar Bronz Madalya almaya hak kazandı. Sadece buluşların sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, bunların ticarileştirilmesi ve katma değerli ürüne dönüştürülmesine imkân sağlamak amacı ile dünyadan birçok yatırımcıyı buluşturmasıyla da öne çıkan ISIF’24-Uluslararası Patent Fuarı’nda sergilenen 354 buluş arasından özel olarak seçilen sınırlı sayıda buluş, uluslararası yatırımcıların da yer aldığı özel oturumda yatırımcıların karşısına çıkartıldı, yatırımcı sunumları gerçekleştirildi. Bu çerçevede Erciyes Üniversitesi’nin fuarda sergilediği patentlerden; Prof. Dr. Bekir Aktaş ve Öğr. Gör. Dr. Ferhat Çeçen’in buluşçusu olduğu, Patentle Türkiye 3. Üniversiteler Patent Yarışmasında ödül alan ’Rezonans Hasarlarını Önleyen, Öngerilmesiz Ve Etriyesiz, Yekpare, Sürdürülebilir Beton Travers’ başlıklı buluşu ile Prof. Dr. Gamze Genç ve Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ile Esra Bayır, Fidan Büşra Gürsoy, Mustafa Burhaneddin Göçlü, Onur Yılmaz, Tuna Murat Bodur’un buluşçuları arasında yer aldığı, Covid-19 Pandemisi döneminde ERÜ BAP projesi ve TÜBİTAK STAR burs desteği ile yerli solunum cihazları üzerine çalışması yapılan ve endüstrinin çeşitli alanlarında geniş bir uygulama alanı olan “Elektronik Kontrollü Mekanik Valf” başlıklı 2 patentimiz uluslararası yatırımcıların yer aldığı özel panelde yatırımcı sunumu gerçekleştirme fırsatı buldu.

Teknofest kapsamında Erciyes Teknopark standını ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; "Üniversitemiz son 10 yılda iki yüz ellinin üzerinde patent başvurusu yapmış ve yüzden fazlası Türk Patent Ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Bu patentlerden 9 tanesini lisans, 2 tanesini devir yoluyla olmak üzere toplamda 11 patentimizi ticarileştirerek sanayiyle buluşturmuş olduk. Buluşların tanıtılmasına ve yatırımcı ile buluşturulmasına vesile olan ISIF’24 Uluslararası Patent Fuarı teknoloji ve inovasyon alanında büyük ilgi görerek, potansiyel iş birlikleri için kapı aralaması açısından bizim için çok kıymetli. Erciyes Üniversitesi’nin bilimsel araştırmalara dayalı bu buluşları, ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı başarılarla Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji alanındaki yükselen değerlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha kanıtlamış oldu" dedi.