Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla çevresinde bugün sabah saatlerinden itibaren başlayacak fırtına nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.05.2025 (Cuma) günü sabah saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80km/saat) batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) beklenmektedir. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.