Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Muğla etabında yer alan Marmaris-Kıran güzergahındaki ’kraliçe etap’ bitiş noktası olan Kıran zirvesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği konularında toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla ’Bir Kural Bir Ömür’ projesi kapsamında bilgilendirme standı açtı. Etkinlikte çocuklara yönelik kırmızı düdük, boyama kitabı, balon ve bilgilendirici broşürler dağıtılırken, vatandaşların trafik kurallarıyla ilgili soruları da trafik ekiplerince yanıtlandı. Yoğun ilgi gören stantta, özellikle çocuklara yönelik interaktif materyallerle trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmaya çalışıldı.