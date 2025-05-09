Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinden Sualtı Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Ergözen sorumluluğunda Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Ayaklarını Özgür Bırak! Unutma Diyabetik Ayağa Karşı Savunmasız Değilsin’ sloganıyla diyabet hastalarında diyabetik ayak yara bakımı farkındalık standı kurularak diyabet hastaları, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına diyabetik ayak, korunma yöntemleri ve ayak bakımı hakkında bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtılarak farkındalığın artırılması hedeflendi.

Diyabetik Ayak Farkındalık standında Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Süreyya Kolcuoğlu, Op. Dr. Alper Gökbel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu ve yardımcıları, hekimlerimiz ve çalışanlar destek vererek insan vücudundaki yara ve bakımlarına dikkat çektiler.

Diyabetik ayakta risk faktörleri nelerdir?

Hastalarda nöropatik ayak, periferik damar hastalığı, ayak deformiteleri, enfeksiyonlar, ayak ödemi, makrovasküler hastalık, sigara kullanımı, hijyen yetersizliği, ayak bakımının yetersizliği, kan şekerinin düzensiz kontrolü, kilo kontrolünün sağlanmaması obezite ve ileri yaş olarak sıralanabilir. Burada ileri yaş dışındaki tüm risk faktörleri gerekli önlemlerin alınması ile risk faktör listesinin dışında bırakılabileceği ve ayak ülserleri önemli ölçüde azaltılabilir.

Diyabetik Ayak komplikasyonları sadece eğitimle önlenebilir. Erken tanı ve tedavinin ayak kurtarıcı olacağı ve hastanın ayağına sahip çıkmasının gerekliliği anlatılarak hastalara doğru alışkanlıkların kazanılması için ayak bakımı hakkında genel bilgiler, tırnak kesimi ve bakımı, ayak bakımı nasıl yapılmalı, ayakkabı seçimi, çoraplar, diyabetli hastalarda ayak bakımı ve kurumumuzda bulunan Yara Bakımı Polikliniğinde verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.