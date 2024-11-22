Muğla Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı yoğun yağış ve su baskınlarına karşı aldığı önlemler doğrultusunda il genelinde meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ilçelerinde metrekareye ortalama 50-143 kg yağış düştü.

382 cadde ve sokakta çalışma yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde 150 personel ile cadde ve sokaklarda yoğun yağış sonucunda çalışmalarını aralıksız sürdürdü. MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde 382 cadde ve sokak üzerinde bulunan toplam 773 adet yağmursuyu mazgalı, 447 yağmursuyu ve atık su bacası, 27 dere deşarj noktası 4 bin 750 metre hat temizliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Fethiye ve Ortaca ilçelerinde 3 konut, 3 iş yeri, 3 açık alan, 11 bodrum kat, depo ve su baskınına müdahale etti.

Büyükşehir ekipleri yolları temizledi

Yoğun yağış sonucu yollarda oluşan olumsuzluklara Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekipler, Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı, Otmanlar, Karaçam, Ekincik, Sultaniye ve Çandır Mahallelerinde yağmur nedeni ile yollara düşen taş ve dalları temizledi. Ekipler ayrıca Ortaca’nın Tepearası, Dalaman’ın Taşbaşı, Fethiye’nin Faralya, Karaağaç, Ovacık ve Ölüdeniz Mahallelerinde de yol temizliği gerçekleştirdi.