Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetkin bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Deneyap Atölyeleri, yapay zekâ, robotik kodlama, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT) ve yenilikçi teknolojiler gibi çağın öncü alanlarında gençlere teorik ve uygulamalı eğitimler sunuyor. Bu kapsamda yetiştirilen öğrenciler, geliştirdikleri projeleri kamuoyuyla paylaştı.bu kapsamda son olarak Robotik Kodlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği gerçekleştirildi.

"25 takım, 160 öğrenci, yoğun katılım"

Robotik Kodlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği’ne toplam 25 takım katıldı. Etkinlikte yer alan öğrenciler, acil durumlara müdahale sistemleri kapsamında geliştirdikleri projeleri sergiledi. Yaklaşık 160 öğrencinin aktif katılım sağladığı şenlik, aynı zamanda vatandaşların da ilgisini çekti.

Öğrencilerin sunduğu projeler arasında özellikle dikkat çekenlerden biri de Alper Deniz Dikmen isimli öğrenciye ait "Ağaç Duman Sensörü (ADS)" adlı projeydi. Dikmen, geliştirdiği sistemi şu sözlerle anlattı: "Benim yaptığım ‘ADS’ yani Ağaç Duman Sensörü projem var. Buradaki duman sensörü sayesinde ortamda duman ya da yangın çıktığında bunu algılıyor. Şuradaki delikler sayesinde uyarı veriyor. Ardından sistem, entegre su pompası aracılığıyla ağaca su püskürterek yangının yayılmasını önlüyor"dedi.