Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla bölgesinde 12 Temmuz tarihine kadar hava sıcaklığının 4-6 derece artacağı açıklandı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; iç kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi gününden itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Muğla’da 5 Temmuz 2025 ile 12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklığının 38-40 C’ye kadar çıkması beklenmektedir" denildi.