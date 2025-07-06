Aydın’da ’Atıkları Toplayalım, Geleceğe Nefes Olalım’ projesi kapsamında projenin başladığı 2022 yılından bu yana 13 bin kilogram zirai kimyasal atık toplanarak doğaya bırakılmadan güvenli şekilde bertaraf edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ’İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi’ kapsamında başlatılan ’Atıkları Toplayalım, Geleceğe Nefes Olalım’ projesi Aydın’da başarıyla sürdürülüyor. Proje kapsamında, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ve besleme ürünlerine ait ambalaj atıkları, ilçe müdürlükleri aracılığıyla toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmek üzere yetkili firmalara teslim ediliyor. Ayrıca, kampanyaya destek veren üreticiler teşvik ediliyor. En az 10 adet ambalaj atığı getiren üreticilere 1 litrelik sıvı gübre hediye ediliyor. Proje kapsamında Söke ilçesinde düzenlenen toplantıda uygulama süreci değerlendirilirken, çiftçilere dağıtılmak üzere hazırlanan sıvı gübreler yetkililere teslim edildi. Söke Ovası’nın farklı noktalarına yerleştirilen 18 adet atık toplama kafesi sayesinde, projenin başlangıcı olan 2022 yılından bu yana 13 bin kilogram zirai kimyasal atık toplanarak doğaya bırakılmadan güvenli şekilde bertaraf edildiği belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri projenin hem çevre hem insan ve hayvan sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Çevre, insan ve hayvan sağlığı için tehdit oluşturan bu atıkları birlikte toplayalım, geleceğe nefes olalım" çağrısında bulundu.