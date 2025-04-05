Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek, kırsal ekonomiyi canlandırmak ve yerel üreticilerin daha sağlıklı, daha sürdürülebilir şartlarda üretim yapmalarını sağlamak amacıyla önemli bir destek programını hayata geçirdi. Kentin dört bir yanındaki üreticilere dokunan bu program kapsamında, süt üreticilerine hijyenik saklama olanağı sunan süt tankları tahsis edildi. Söz konusu destekle, hem üretici hem tüketici açısından güvenli gıda zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerel üreticilerin daha sağlıklı şartlarda üretim yapmasını sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerine yönelik süt tankı desteğini hayata geçirdi. Destek programı kapsamında Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine toplam 23 ton kapasiteli süt tankları tahsis edildi.

Söz konusu destek ile süt üreticilerinin hijyen standartlarına uygun üretim yapmaları ve sütlerin daha uzun süre sağlıklı şartlarda muhafaza edilmesi hedefleniyor. Üreticiler, sütlerini daha uzun süre uygun sıcaklıkta saklayabilecek, hijyen şartlarını iyileştirerek ürün kalitesini artıracak. Bu sayede, tüketiciler de daha sağlıklı ve güvenilir süt ürünlerine ulaşma imkanına sahip olacak.

Hayvancılık maliyetleri yem üretim tesisi ile azalacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere yönelik desteklerini 2024 yılında da sürdürerek Milas Süt Üreticileri Birliği ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan protokol kapsamında 5 ton kapasiteli Flake Yem Üretim Tesisinin temeli atıldı. Tesis, süt üreticilerinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan yem giderlerini azaltarak süt üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Üreticiler, bu destek sayesinde daha düşük maliyetle daha verimli üretim yapma imkânına kavuşacak.

Sağlanan destekten faydalanan Milas Savran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Yağcıoğlu, kooperatif olarak süt ve besi hayvancılığı faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yerel üreticilerimizden temin ettiğimiz sütleri ulusal firmalara sunuyoruz. Ancak sütlerin hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi hem kalite hem de satış süreçleri açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı süt tankları bizim için çok kıymetli bir destek oldu. Kooperatifimizin 60’tan fazla üyesi bulunuyor ve tüm üyelerimizin sütlerini daha sağlıklı şartlarda saklayabilmesi için bu tür yatırımlar çok değerli. Desteklerinden dolayı Ahmet Başkanımıza ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz"

Çaykenarı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ramazan Öztürk ise, "Sütlerimizi aldıktan sonra sağlıklı şartlarda soğutup anlaşmalı olduğumuz firmalara gönül rahatlığı ile teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bizlere verdiği süt tankları sayesinde pazarlamamızı da istediğimiz gibi yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaparak, belediye olarak yerel üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Aras, yapılan süt tankı desteğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Muğla’nın kalkınmasını sağlamak için öncelikli hedefimiz kırsal kalkınmayı güçlendirmektir. Üreticilerimizi ne kadar desteklersek, şehrimizin ekonomisini de o kadar güçlendirmiş oluruz. Süt ve süt ürünlerinin hijyenik şartlarda saklanması halk sağlığı açısından son derece kritik bir konu. Bu nedenle, üreticilerimizin sütlerini sağlıklı şartlarda muhafaza edebilmeleri için süt tankı desteğimizi hayata geçirdik. Bunun yanı sıra, süt üreticilerimizi yem maliyetleri açısından da destekleyebilmek adına Flake Yem Üretim Tesisi’nin temelini attık. Bu tesis sayesinde yem maliyetlerini düşürerek üreticilerimizin daha sürdürülebilir ve kârlı üretim yapmasını sağlayacağız. Yerelde hizmet veren kooperatif üyelerimize bir nebze de olsa katkı sunabildiysek ne mutlu bize. Amacımız üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve Muğla’nın ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır"