Vatandaşlara sağlıklı ve temiz su sağlamak amacıyla içme suyu depolarında temizlik ve bakım onarım çalışmalarını rutin olarak sürdüren MUSKİ ekipleri, bu yılın ilk dört ayında il genelinde 122 depoda çalışma gerçekleştirdi. MUSKİ’den yapılan açıklamada içme suyundan sürekli numune alındığını ve suyun çok sağlıklı olduğu vurgulandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri içme suyu depolarında bakım onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler vatandaşlara sağlıklı su sağlanabilmek için depolarda gerekli ekipman yenilemesi ve detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Rutin olarak yapılan çalışmalar kapsamında depoların içi ve çevresinde temizlik çalışmaları yapılırken yine yıkama ve tadilat işlemleri ile birlikte zararlı otlarda temizleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, depo temizliklerinin ve bakım onarım çalışmalarının rutin olarak sürdüğüne vurgu yapılırken, Muğla’da içme suyu kalitesinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Açıklamada "Kurumumuz tarafından içme suyu depolarında sürekli olarak temizlik, bakım onarım ve tadilat çalışmaları yapılmaktadır. Çıkış sularımız sürekli olarak ilgili bakanlıklar ve kendi laboratuvarımız tarafından denetlenmekte ve sürekli numuneler alınmaktadır. Bugüne kadar Muğla halkına verilen su son derece sağlıklıdır. Büyükşehir yasasından önce İl Özel İdaresi, Köy Hizmetleri, Belde Belediyeleri gibi kurumların içme suyu depolarını şahıs ve orman arazilerine yapmalarından kaynaklı olarak bazı depoların fiziksel şartlarına müdahale edilmesi kanuni olarak zorlaşmaktadır. Ancak vatandaşlara verilen su kalitesi her zaman en üst düzeyde olmuştur. Ekiplerimiz su kalitesini yüksek tutmak adına geçtiğimiz yıl 151 bu yılın ilk 4 ayında ise 122 depoda çalışma yapmıştır. Belirli bir plan ve program dahilinde ilimiz genelinde bulunan tüm depolarda bu çalışmalar devam etmektedir. Depolarımızı sürekli halkımıza temiz su sağlayacak şekilde modernize edilmektedir" denildi.